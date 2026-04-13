В Балашихе проведут бесплатные тренировки в городских парках

Спортивные и оздоровительные занятия пройдут на этой неделе в парках Балашихи. Жителей приглашают на йогу, беговые тренировки, скандинавскую ходьбу, ОФП и культурные программы на нескольких площадках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Пехорка-лес» занятия стартуют в понедельник. В 11:30 пройдет дыхательная гимнастика. Во вторник, среду и четверг в 15:00 состоится весенняя общефизическая подготовка, а в пятницу в 10:00 — еще одно занятие по дыхательной гимнастике. Все тренировки организуют на площадке у стадиона. В четверг в 13:40 здесь также начнется культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями для детей.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 проведут забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В четверг в 10:10 запланированы активная разминка и ОФП. В парке на Солнечной занятия начнутся в четверг в 11:30 у входной группы — гостей ждут разминка и общефизическая подготовка.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 у коворкинга пройдет занятие по скандинавской ходьбе. В четверг программу продолжат скандинавская ходьба в 14:00 и «веселые старты» в 15:20. В 15:00 на сцене состоится интерактивная культурная программа с дискотекой и эколекторием.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 организуют занятия по скандинавской ходьбе. В субботу здесь пройдут забег «5 верст» в 9:00 и йога в стиле ФИСМ в 10:30.

В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» во вторник в 19:00 состоится беговая тренировка и ОФП. В четверг запланированы бег в 9:00, суставная гимнастика в 9:30 и ОФП в 10:00. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.