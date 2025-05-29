В Балашихе прошли соревнования нештатных формирований по гражданской обороне

В спорткомплексе «Метеор» городского округа Балашиха прошли соревнования на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне среди городских организаций, посвященные 93-й годовщине со дня образования системы гражданской обороны в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За победу боролись команды 4 предприятий и научного института — авиакорпорации «Рубин», Балашихинского литейно-механического завода, Криогенмаша, Научно-исследовательского технологического института имени П. И. Снегирева, а также двух медорганизаций — Московского областного перинатального центра и Московского областного онкологического диспансера.

Участникам предстояло выполнить задания по трем направлениям: «пост радиационно-химического наблюдения», «санитарный пост», «группа по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны».

«Именно эти люди в этих организациях в самую тяжелую и опасную минуту, если, не дай Бог, что-то произойдет, первые придут на помощь пострадавшим до приезда аварийно-спасательных служб и профессиональных врачебных команд. Эти люди будут стоять в первых рядах по оказанию помощи населению и гражданам. И сегодня они показали, что готовы к этому», — отметил заместитель директора центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха Сергей Яковенко.

Участники соревнований показали отличные результаты. По их словам, мероприятие не только объединяет коллектив, развивает физическую подготовку, но и способствует получению новых знаний.

«Здесь очень интересно. Чувствуется дух соревнований. И что-то новое можно узнать. И просто получить удовольствие от всего происходящего — потом заряда на целый год хватает. А знания мне в жизни уже пригодились», — рассказала Анжелика Рябова из команды Балашихинского литейно-механического завода.

Победу в двух направлениях «пост радиационно-химического наблюдения» и «группа по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны» одержала команда авиакорпорации «Рубин», в номинации «санитарный пост» — команда Московского областного перинатального центра.

Также отметили отличившихся участников — их наградили в индивидуальных номинациях.

Городские соревнования по гражданской обороне проходят в Балашихе 4-й год подряд. До этого подобные мероприятия проводились внутри предприятий.

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