В Балашихе прошли финалы БШЛ по баскетболу и шахматам

Финальные соревнования по баскетболу и шахматам среди родителей учеников 35 школ прошли 16 мая в Пестовском парке Балашихи. Участники боролись за дополнительные баллы для своих учебных заведений в рамках Балашихинской школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающих играх определились победители и призеры турниров. В мужском баскетболе первое место заняла команда «Земский фрегат» из Земской гимназии. Среди женщин победу одержал «Авангард» из средней школы № 12, серебро завоевала команда «Звезда», в составе которой выступили четыре мамы учеников школы № 14 из Железнодорожного.

«Родители могут помочь своим детям заработать дополнительные баллы в копилку своей школы и тем самым увеличить шансы на победу в Балашихинской школьной лиге. Уже прошли финалы соревнований родителей по футзалу и волейболу у мужчин и у женщин, теперь же команды борются за первые места в баскетболе и шахматах», — рассказал замначальника управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вадим Снегирев.

В шахматном турнире первое место заняла команда «20-й элемент», второе — «Вектор Первых», третье — «Медведи».

Балашихинская школьная лига реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект объединяет спортивные и творческие направления, в том числе игру «Зарница 2.0», баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, КВН, танцы, медиа и математические бои.

