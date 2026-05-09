В Балашихе прошла эстафета, посвященная Дню Победы
9 мая в Балашихе прошла эстафета, посвященная Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жители городского округа объединились, чтобы сказать главное — подвиг поколения победителей навсегда останется в наших сердцах.
«Спасибо ветеранам за мужество, силу и мирное небо над головой. С Днем Победы», — говорится в сообщении администрации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.
«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.