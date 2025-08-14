В Балашихе пройдет тематический забег в честь Дня знаний

Тематический «книжный старт», посвященный Дню знаний, пройдет в Пестовском парке городского округа Балашиха 30 августа в 9:00. Организаторы предлагают участникам вспомнить о главном источнике знаний и объединить спорт с творчеством, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Атлетов ждет викторина на литературную тему, площадка для обмена книгами, розыгрыш изданий о беге и тематические открытки. Особое внимание уделят костюмированному конкурсу — участники смогут выйти на дистанцию в образах любимых книжных героев.

Традиционные старты в Пестовском парке проходят еженедельно и давно стали неотъемлемой частью спортивной жизни городского округа. Дистанция составляет 5 километров, которые можно преодолеть бегом или пешком, выбрав комфортный темп. Тематические забеги, приуроченные к памятным датам и праздникам, объединяют жителей Балашихи, представителей спортивного сообщества, сферы культуры и общественных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.