В Балашихе пройдет первенство Подмосковья по стрельбе памяти Героя России

В субботу, 10 октября, в городском округе Балашиха состоится первенство Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования посвящены памяти Героя России Александра Потапова, сообщает пресс-служба организаторов.

Турнир пройдет уже в четвертый раз на базе универсального спортивного комплекса «Метеор» имени Е. А. Донской (мкр-н Дзержинского, ул. Баландина, д. 6). Организатором выступает Федерация практической стрельбы Московской области.

В состязаниях примут участие около 145 юношей и девушек не только из Подмосковья и Москвы, но и из Тверской, Владимирской, Рязанской, Курской областей и других регионов страны. Для подмосковных спортсменов первенство носит отборочный статус: по его результатам будет сформирована сборная команда Московской области, а участники смогут выполнить нормативы спортивных разрядов.

Среди почетных гостей соревнований — исполнительный директор Федерации практической стрельбы России и наставник национальной сборной Андрей Чуев, а также представители муниципальной администрации и ведомственных структур.

Турнир носит имя старшего лейтенанта спецназа Росгвардии «Витязь» Александра Потапова. В августе 2022 года во время артиллерийского обстрела в городе Изюме офицер закрыл собой мирных жителей и погиб при выполнении задач специальной военной операции. Указом Президента РФ ему посмертно присвоено звание Героя России. В Балашихе в его честь названа улица, открыты памятный бюст и мемориальная доска.

Программа дня:

09:00 — 13:30 — соревнования первой смены участников;

13:30 — 14:00 — торжественная церемония открытия с участием почетного караула;

14:00 — 18:30 — поединки второй смены;

19:00 — подведение итогов и награждение победителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.