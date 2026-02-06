В Балашихе пройдет отборочный турнир к Кубку Игоря Акинфеева

Более 100 команд из Подмосковья примут участие в отборочном турнире к Кубку Игоря Акинфеева, который пройдет с 10 по 12 июня на трех стадионах Балашихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 10 по 12 июня в Балашихе состоится отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева. Более 100 команд со всего Подмосковья сыграют на стадионах «Метеор», «Труд» и «Пехорка».

В предварительном этапе определят сильнейшие команды, которые получат право выступить в финальном Кубке Игоря Акинфеева в августе 2026 года. В соревнованиях участвуют юные футболисты 2014 года рождения.

Впервые в истории турнира отбор участников проходит через открытую спортивную конкуренцию. По итогам матчей 10 лучших команд получат путевки на главный этап.

Турнир был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Первый Кубок Игоря Акинфеева прошел в 2018 году среди детских футбольных школ региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.