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В Балашихе пройдет ежегодный турнир на Кубок Юрия Ляпкина

Ежегодный хоккейный турнир на Кубок Юрия Евгеньевича Ляпкина состоится в Ледовом дворце городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Соревнования пройдут с 18 по 21 января 2025 года.

Прийти и поболеть за спортсменов может любой желающий. Вход свободный.



Здесь каждый год юных хоккеистов приветствует олимпийский чемпион, 4-х кратный чемпион мира, 3-х кратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР-Канада 1972,1974,1976 годов Юрий Евгеньевич Ляпкин. На лёд выйдут детско-юношеские команды 2014 года рождения.

Традиционный турнир по хоккею проходит в Московской области уже в четырнадцатый раз.

Балашиха — город, который свято чтит и продолжает традиции Советского хоккея. В нашем городе работает секция хоккея на базе спортивной школы имени Олимпийского чемпиона, чемпиона мира Юрия Ляпкина — почетного жителя Балашихи. Ледовый дворец округа уже несколько сезонов подряд становится площадкой проведения игр КХЛ. Здесь базировалась омская команда «Авангард», сейчас это домашняя арена клуба «Витязь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.