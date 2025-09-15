В Балашихе пройдет чемпионат России по флаг-футболу

Чемпионат России по флаг-футболу пройдет на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный 20–21 сентября. Соревнования соберут в городском округе Балашиха более 300 спортсменов со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За звание сильнейших будут бороться 19 команд из 9 регионов России: 9 мужских и 10 женских команд.

Флаг-футбол — это командный вид спорта, который является бесконтактной версией американского футбола, где на поле одномоментно играет две команды по 5 человек. В нем силовые приемы заменены срыванием с игрока одного из трех флагов. В качестве флагов используются ленты, закрепленные на поясе с боков и со спины спортсмена.

Проведение чемпионата в Балашихе позволит зрителям округа познакомиться с динамичным и зрелищным видом спорта, а спортсменам — показать мастерство и побороться за звание чемпионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.