В Балашихе открыта запись на бесплатные хоккейные тренировки для детей

В Балашихе стартовала регистрация на бесплатные хоккейные тренировки для детей от 5 до 14 лет, которые пройдут 14 и 15 февраля в Пестовском парке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе продолжаются бесплатные хоккейные тренировки в рамках Всероссийского проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений». Очередные занятия для юных спортсменов состоятся 14 и 15 февраля на хоккейной площадке Пестовского парка.

Запись на тренировки открывается сегодня в 15:00. Количество мест ограничено, участие возможно только по предварительной регистрации. Проект рассчитан на детей в возрасте от 5 до 14 лет. На занятиях участники учатся уверенно стоять на коньках, работать с клюшкой и шайбой, осваивают командную игру и получают первые навыки хоккейного мастерства.

Тренировки проводят тренеры Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор» в рамках национальной программы «Красная машина». Проект реализуется при поддержке «Движения Первых». Занятия проходят каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 11:30.

Для участников предоставляется вся необходимая экипировка: коньки, клюшка, шлем, защитная амуниция и тренировочный свитер. Для участия требуется согласие от родителей. После тренировки для детей организовано чаепитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.