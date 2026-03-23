В Балашихе открылся первый в России фиджитал-центр нового формата

В фиджитал-центре нового формата в Балашихе будет обеспечено развитие сразу нескольких официальных дисциплин фиджитал-спорта: среди них соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, киберспортивные гонки, а также двоеборье, в котором сочетаются виртуальные заезды и гонки на радиоуправляемых моделях. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Это первый проект такого формата в России. Концепция, объединяющая спорт и технологии, может стать примером для масштабирования по всей стране. Наша задача — вовлечь в спорт как можно больше людей: школьников, молодежь и целые семьи. Здесь можно заниматься вместе, осваивая разные дисциплины: от симрейсинга до управления дронами. Уже в ближайший год через проект пройдут тысячи участников, а финалом станет масштабный фестиваль», — отметил генеральный директор компании SMP Esports Георгий Гнутов.

В день открытия была запущена Балашихинская школьная лига по направлению «Фиджитал». В состязаниях участвуют команды из 35 образовательных учреждений округа. Школьники будут бороться за победу в четырех дисциплинах: гонки дронов, автосимуляторы, Counter-Strike и Dota 2.

«Мы видим, как стремительно развиваются цифровые технологии, беспилотные системы, элементы искусственного интеллекта. И наша задача — дать школьникам возможность уже сегодня погружаться в эту среду через игровой процесс, учебные дисциплины и получать навыки, которые будут востребованы в будущем», — добавил Сергей Юров.

Создание центра направлено на развитие цифрового спорта, профориентацию молодежи и формирование актуальных компетенций, необходимых в высокотехнологичных отраслях. Ключевое внимание уделяется не только соревновательной части, но и образовательной составляющей, которая включает подготовку и обучение участников в рамках официальных дисциплин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.