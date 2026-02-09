В Балашихе организуют открытую лыжную тренировку и спортивные мероприятия

Жителей Балашихи приглашают на открытую лыжную тренировку и другие спортивные и культурные программы, которые пройдут с 9 по 14 февраля в городских парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе стартовала спортивная неделя с разнообразными мероприятиями для всех возрастов. В парке Пехорка-лес в понедельник в 11:30 пройдет дыхательная гимнастика, а во вторник, среду и четверг в 16:00 — занятия по общефизической подготовке. В пятницу в 10:00 снова состоится дыхательная гимнастика. Все занятия проходят на площадке у стадиона.

В четверг в 13:40 в парке Пехорка-лес начнется культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными заданиями.

В Ольгинском лесопарке в понедельник с 16:00, 16:30 и 18:00 состоятся детские лыжные тренировки, а в 18:30 и 19:00 — тренировки для взрослых от 14 лет. Место встречи — кафе «Ботаника».

В парке на Заречной спортивная программа стартует во вторник: в 20:00 во вторник и четверг пройдет забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Во вторник в 13:00 здесь также состоится культурно-развлекательная программа с интерактивами, дискотекой и лекторием.

В среду в 11:30 в парке на Заречной пройдет активная разминка и общефизическая подготовка. В парке на Солнечной в среду в 10:10 у входной группы начнется активная разминка и зимняя ОФП.

В парке Пехорка в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет скандинавская ходьба, а в четверг в 14:00 — очередное занятие по скандинавской ходьбе и в 15:20 — веселые старты. В четверг в 15:00 в павильоне веревочного парка состоится культурная программа с интерактивами, творческой мастерской и караоке.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 пройдут занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В субботу в 15:00 здесь также состоится культурная программа с детской дискотекой и лекторием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.