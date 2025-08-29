В Балашихе команда ветеранов СВО по следж-хоккею отпраздновала свой день рождения

В Балашихе команда ветеранов по следж-хоккею «Гвардия» отпраздновала свой первый день рождения. Команда, созданная год назад, стала для наших героев важной частью восстановления, адаптации и новой жизни через спорт. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области .

В честь праздника спортсмены от фонда «Энергия» получили 20 комплектов хоккейных краг. Эта поддержка стала возможна благодаря сотрудничеству Фонда «Защитники Отечества» по Московской области и фонда «Энергия».

«Наша задача — помогать ветеранам адаптироваться к мирной жизни через спорт, патриотическое воспитание и культурные мероприятия. Благодаря партнерству с фондом «Энергия» мы можем выполнять конкретные запросы наших подопечных, как это произошло с командой «Гвардия», — отметил замруководителя по общественным проектам филиала Фонда Вазген Мурадов.

Заместитель исполнительного директора фонда «Энергия» Алексей Домащенко добавил, что рад поддержать ветеранов, которые через спорт продолжают бороться и побеждать.

«Готовы и дальше помогать команде в их развитии», — сказал Домащенко.

Команда «Гвардия» совсем недавно вернулась с чемпионата России по следж-хоккею в Дзержинске и уже готовится к новым турнирам.

Вместе мы делаем все, чтобы ветераны чувствовали поддержку и могли двигаться вперед — к победам на льду и в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.