В Балашихе команда школы №5 выиграла финал БШЛ по фиджиталу

Команда школы №5 «ТЭМП» стала первым чемпионом Балашихинской школьной лиги по фиджитал-спорту. Финал прошел 20 мая в фиджитал-центре SMP Esports в ледовом дворце «Арена Балашиха» и собрал более 30 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале школьники соревновались как в цифровом, так и в реальном формате. Участники играли в киберспортивные дисциплины, а затем выходили на площадки, где управляли дронами и радиомашинами, а также проходили спортивные испытания.

«Фиджитал — это синергия компьютерного спорта и реального спорта. Ребята сначала играют на компьютерах, а затем выходят на настоящие площадки. Например, после Counter-Strike участники соревнуются в лазертаге, после автосимуляторов управляют радиомашинами на специальной трассе, а после дрон-рейсинга на компьютере проходят реальную трассу на дронах», — рассказал главный судья соревнований Семен Матюшко.

В рамках турнира были представлены четыре направления: гоночные симуляторы, гонки дронов, а также дисциплины Dota 2 и Counter-Strike. В течение двух месяцев команды проходили отборочные этапы. Их разделили на четыре дивизиона по восемь коллективов, по итогам группового этапа в финал вышли 16 сильнейших команд.

Новое направление БШЛ уже вызвало интерес у подростков и рассматривается как перспективное для развития в округе. Формат фиджитал-спорта позволяет совмещать увлечение технологиями с физической активностью, развивать командную работу и стратегическое мышление.

