В Балашихе 4 ноября состоится командный Кубок по русскому шапочному бою

Турнир пройдет в ледовом дворце им. Юрия Ляпкина 4 ноября — в День народного единства. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек от 13 до 14 лет из разных городских округов Подмосковья. Отметим, что для зрителей вход свободный.

​Командный Кубок состоится при поддержке региональной спортивной школы олимпийского резерва по боксу на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы, мастера спорта России международного класса, спортсмена СШОР по боксу Московской области Дмитрия Двали.

​Место проведения: город Балашиха, улица Парковая, дом 2, ледовый дворец Арена Балашиха им. Юрия Ляпкина.

​Дата проведения — 4 ноября, ​ начало торжественной части в 13:00.

​Соревнования пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.