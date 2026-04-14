В Апрелевке Наро-Фоминского округа прошла спартакиада дошколят

Спартакиада среди воспитанников детских садов состоялась 10 апреля в Апрелевке Наро-Фоминского округа и была приурочена к Году единства народов России. Юные участники соревновались в эстафетах на скорость, выносливость и координацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Веселые старты объединили дошкольников и стали примером сплоченности, взаимного уважения и дружбы. Программа включала эстафеты, в которых дети демонстрировали физическую подготовку, ловкость и умение работать в команде. Участники активно поддерживали друг друга и радовались общим успехам. Особую атмосферу праздника создавали музыкальные номера.

По словам педагогов, такие мероприятия помогают развивать основные физические навыки и формируют командный дух. Спартакиада также стала важным этапом подготовки к школе, способствуя социализации детей и укреплению ценностей сотрудничества и единства в многонациональном обществе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.