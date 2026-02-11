В апреле пройдут финалы соревнований Единой школьной лиги в Орехово-Зуевском округе

По инициативе губернатора с 2024 года в Московской области проходят соревнования Единой школьной лиги. Это уникальный для России проект и новый формат активностей для школьников. Футзал, волейбол, баскетбол, шахматы. Все как в профессиональном спорте — жеребьевки, торжественные открытия и закрытия сезона, регулярный чемпионат.

В январе 2025 года были сформированы первые 10 команд Орехово-Зуевского округа. Ребята быстро втянулись, взяли курс на победу. И первые результаты не заставили себя ждать. По итогам сезона Орехово-Зуевский округ занял 10-е место в общем зачете по Московской области.

Благодаря поддержке депутатов Московской областной Думы от Единой России для школьных команд приобрели игровую форму. У каждого комплекта — свой дизайн, своя символика.

«В сентябре 2025 года стартовал новый сезон. В Школьной лиге уже 21 команда, это более тысячи учеников. Сейчас в самом разгаре игры плей-офф. Финалы пройдут в апреле этого года», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Единая школьная лига развивается. Планируется включить новые виды спорта. Первым на очереди настольный теннис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.