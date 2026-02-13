Умер крестный отец Овечкина, хоккеист и тренер Александр Филиппов

сегодня в 16:55

Крестный отец хоккеиста Александра Овечкина и его первый тренер Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет. Причина смерти — внезапная остановка сердца, сообщает SHOT .

По словам родных, Филиппов в последнее время не болел. Он скончался скоропостижно.

Александр Филиппов — легендарный защитник московского «Динамо», чемпион мира, призер чемпионатов СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Свою карьеру он начал в химкинской «Родине».

Филиппов завоевал любовь россиян и в качестве тренера. Через него прошло множество хоккеистов, которые стали звездами спорта, среди них и Овечкин.

