Ультрамарафонец Антон Нестеренко пробежит «5 верст» в Солнечногорске

Титулованный ультрамарафонец Антон Нестеренко присоединится к проекту «5 вёрст. Солнечногорск» и пробежит 5 километров по живописному маршруту вдоль набережной озера Сенеж, сообщили в пресс-службе округа.

За плечами Антона — рекорды, победы и призовые места в крупнейших забегах: гонке за полярным кругом Кильдин Ultra Grand Escape (80 км), Valhalla Race (100 миль), Golden Ring Ultra Trail (80 км), Спортмастер PRO Trai/Геленджик (70 км), Dagestan Wild Trail (65 км), Onego Ice Ultra (50 км), Madfox Ultra (50 миль), Crazy Owl (50 км), Vottovaara Mountian Race (50 миль и 40 км).

А на днях он вернулся с победой на 50-километровой гонке Териберка Ultra Grand Escape на Кольском полуострове. Этот забег попал в Книгу рекордов России как «Самый массовый забег на несколько дистанций в течение одного дня за полярным кругом в одной локации».

Пробежать вместе с прославленным солнечногорским чемпионом может каждый вне зависимости от физподготовки. Достаточно прийти 31 мая в 8:40 на набережную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.