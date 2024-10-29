Уличный спортивный комплекс для людей с ОВЗ устанавливают в Клину

У Ледового дворца имени Валерия Харламова в Клину монтируют многофункциональную спортивную площадку. По проекту, территория для тренировок будет разделена на три зоны. Уже готов комплекс для занятий воркаутом. В настоящий момент подрядная компания собирает тренажерную зону. Рабочие устанавливают над гимнастическими снарядами навес, чтобы занятия спортом не прерывались из-за непогоды.

«Тренажеры подходят для занятий спортом людям с особенностями развития. К тренажерным элементам можно беспрепятственно подъехать на инвалидной коляске. Мы рассчитываем, что новая тренировочная зона заинтересует наших воспитанников секции адаптивного каратэ. На сегодняшний день в группе занимаются больше полусотни человек», — пояснил директор МБУ ДО СШОР «Клин Спортивный» Вадим Захаров.

Большой уличный спортивный комплекс состоит из шведских стенок, рукохода, разновысоких турников, упоров и брусьев. Тренажеры позволяют активно заниматься физической подготовкой, спортивными тренировками, выполнять большое количество гимнастических упражнений.

После монтажа тренажерного комплекса приступят к оформлению игровой зоны. Поле 30 на 15 м покроют прорезиненным слоем и оформят разметку для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Оборудуют также три беговые дорожки.

Работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья ведется в г. о. Клин системно. Летом в парке «Сестрорецкий» на спортивно-игровой площадке установили карусель для детей от 5 лет с ограниченными возможностями — она может также использоваться детьми в инвалидных колясках.

А ранее в парках «Сестрорецкий» и «Берёзовый» было оборудовано шесть скамеек для посетителей с ограниченными физическими возможностями, информационные таблички для слабовидящих/инвалидов по зрению с информацией, нанесенной по системе Брайля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.