Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

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Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. По контракту спортсменам предстоит провести еще один бой, сообщает Life.ru .

Титульный бой состоялся прошедшей ночью в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок должен был состояться 17 февраля, однако был перенесен из-за травмы, которую получил британец на тренировке.

Бой мог завершиться в 9 раунде, когда украинец отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой. Усик одержал победу раздельным решением судей по итогам 12 раундов.

Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Благодаря победе украинский спортсмен стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Согласно контракту, спортсменам предстоит провести еще один бой. Украинец дал устное согласие на незамедлительный реванш.

В предыдущем бою 37-летний Усик в августе прошлого года победил британца Даниэля Дюбуа. Таким образом, спортсмен ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 боя).

Тайсон Фьюри в своем предыдущем бою в октябре 2023 года победил Фрэнсиса Нганну. Поражение от Усика стало первым для британца в поединках на профессиональном ринге (35 боев).