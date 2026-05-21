Уфимский блогер Рустам Набиев поднялся на Эверест на одних руках

Уфимский блогер Рустам Набиев 20 мая взошел на Эверест, преодолев маршрут только на руках. Он стал первым человеком в истории, которому это удалось, сообщает kp.ru .

О восхождении Набиев рассказал в соцсетях. Путь к вершине высотой 8848 метров занял неделю и завершился в 8:16 по непальскому времени.

«20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в Вас теплится жизнь — боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит!» — написал блогер.

Набиев вылетел в Непал 7 апреля. Перед экспедицией он оформил завещание и закрыл платежи по строящемуся дому, отметив, что это «просто некая подстраховка». С 13 мая начался штурм вершины. Спортсмен прошел ледопад Кхумбу, четыре лагеря и 19 мая достиг отметки 8400 метров, откуда ночью стартовал финальный подъем.

В 2015 году Набиев лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске. После реабилитации он занялся спортом и альпинизмом, покорил Эльбрус, Манаслу, Килиманджаро и другие вершины, а также стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

