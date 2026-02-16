Учитель физкультуры из Коломны вновь принял участие в шоу «Титаны»

Сегодня Николай Бобылев все еще продолжает работать учителем физической культуры в Пановской школе и остается примером для своих учеников. После победы во втором сезоне шоу «Титаны» на ТНТ он вернулся к преподаванию и не оставил профессию педагога, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Николай стал победителем второго сезона проекта и еще тогда отмечал, что при возможности без раздумий согласился бы вновь принять участие в шоу.

Такая возможность появилась в четвертом сезоне — «Титаны. Битва сезонов», премьера которого состоялась 25 января.

«Битва сезонов» объединила сильнейших участников прошлых лет. Возвращение на проект стало для Николая продолжением уже пройденного пути и новым серьезным испытанием. До начала съемок состав участников держался в секрете, что добавляло интриги.

Уже на площадке он вновь встретился с участниками своего сезона, с которыми за время проекта успел подружиться и сохранить общение.

Выход на арену в этот раз оказался особенно эмоциональным: если во втором сезоне его еще не знали зрители, то теперь возвращение победителя сопровождалось совершенно другим уровнем внимания и поддержки.

Подготовка к новому сезону проходила в привычном режиме. Несмотря на плотный график и разъезды, тренировки не прекращались.

Ученики активно поддерживают своего учителя и следят за проектом.

По словам Николая, дети интересуются, смогут ли они однажды тоже стать «титанами», вдохновляясь его примером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.