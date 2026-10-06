Училище олимпийского резерва №3 в Химках отметило 20-летие

Сотрудники и воспитанники училища олимпийского резерва №3 отметили 20-летие учреждения 6 октября в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почетные гости юбилейного мероприятия поздравили сотрудников и воспитанников училища олимпийского резерва №3 и отметили вклад учреждения в подготовку спортсменов для сборных команд страны. Тренерам и наставникам, воспитавшим не одно поколение чемпионов, вручили муниципальные и региональные награды.

Для гостей подготовили концертную программу. Баскетболисты, танцевальные и вокальные коллективы представили творческие и спортивные номера.

Сейчас в училище обучаются 344 спортсмена, с которыми работают 53 тренера-преподавателя. Воспитанники осваивают баскетбол, современное пятиборье, настольный теннис, тхэквондо, фигурное катание, стрельбу и фехтование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.