Участники «Суперлиги Подмосковья» преодолели 12 млн км

Лидером среди городских округов, где количество жителей наиболее активно участвуют в проекте «Суперлига Подмосковья» стал Можайский городской округ. На втором месте — Дмитровский. Замыкает топ-3 городской округ Кашира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Рейтинг формировался из процентного соотношения числа активных представителей проекта к общему количеству жителей.

Участники «Суперлиги Подмосковья» в ходе тренировок совместно преодолели 12 206 365 км. Таких результатов любителям спорта региона удалось добиться с апреля 2022 по 19 июня 2024 года. Участников объединяет общая цель — совместно пройти, пробежать, проплыть и проехать 15 млн километров.

На сегодняшний день в активностях проекта «Суперлига Подмосковья» участвуют 57 городских округов региона. Участниками проекта уже стали более 18 тыс. человек. Из них свыше 8 тыс. — это женщины и более 10 тыс. — мужчины.

Напомним, что «Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин — бега и ходьбы — с 1 декабря для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, а с 1 апреля 2023 года — велоспорт. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. На сегодняшний день в рамках проекта уже состоялся первый забег — Коломенский полумарафон «Летопись Победы». Велозаезды серии GranFondo, заплывы SwimCup, полумарафон «Волоколамский рубеж». Регистрация на остальные старты «Суперлиги Подмосковья» продолжается на странице серии «Суперлига Подмосковья». Для участия доступны традиционный полумарафон «Сергиевым путем», полумарафон «Большая Волга» в Дубне, кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN», а также другие мероприятия проекта.

Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ, а следить за новостями — в сообществе «Суперлига Подмосковья» в ВК.

Уникальная база проекта позволяет участникам превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на различные поощрения, участие в розыгрышах, а также на слоты для участия в спортивных мероприятиях в различных городах Московской области. Тренировки рассчитаны на разный уровень подготовки, поэтому каждый спортсмен, даже начинающий, может найти для себя комфортный формат занятий.

Став участником проекта «Суперлига Подмосковья», любой желающий может выбрать для себя любимый вид спорта, или даже несколько, и не прекращать тренировки круглый год. Отметим, что проект реализуется в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.