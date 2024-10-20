Участник СВО сразился на ринге в турнире «Битва в Подольске»

В Подольске завершился 50-й юбилейный турнир большой российской лиги по кикбоксингу Grand Prix Russia Open «Битва в Подольске» под девизом «Za Мир без нацизма, Za Россию». В первом сражении из семи профессиональных поединков принял участие Иван Байков — призер любительских соревнований по кикбоксингу и тайскому боксу, который в зоне боевых действий лишился части ступни и выступал со специальным протезом, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соперником Ивана стал трехкратный чемпион Москвы по кудо Фадей Борзиков. Оба бойца из Москвы. Байков на этот раз не победил, но выступил очень достойно во всех трёх раундах. Это отметили судьи и почётные гости соревнований на награждении.

Главным поединком вечера стал бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 кг. На ринге сошлись представители кикбоксинга и тайского бокса. Бой за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии GPRO прошел между действующим чемпионом GPRO Сергеем Гороховым из г. Кстово Нижегородской области и шестикратным чемпионом Белоруссии, двукратным победителем Кубка мира по «К1» Артуром Маковским из Минска. В напряженном бою длиной в пять раундов победу одержал россиянин и подтвердил свой статус чемпиона.

На ринг вышло 14 сильнейших спортсменов из Орла, Волгограда, Московской области, Москвы и Минска. Подольскую школу кикбоксинга представил победитель первенства России КМС Артём Рябов, но в этот раз победа досталась его сопернику из Москвы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.