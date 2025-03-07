Участник СВО из Коломны выступит на паралимпийском чемпионате РФ по фехтованию

Участник специальной военной операции лейтенант Игорь Подустов получил путевку на чемпионат России по спортивному фехтованию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Житель Коломны осваивает адаптивный вид спорта на занятиях в Военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль», сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно Игорь Подустов впервые принял участите в соревнованиях всероссийского уровня: паралимпийский турнир проходил в Уфе на базе Центра спортивной подготовки им. Р. Баталовой. На старт вышли представители 16 регионов страны, включая чемпионов мира и победителей Паралимпиады в Токио 2021 года.

«Несмотря на небольшой опыт участия в таких масштабных турнирах, Игорь Подустов сумел занять достойную позицию в общем рейтинге личного фехтования на шпаге среди мужчин класса „А“. Спортсмен показал 13-й результат, добившись победы над соперником из Смоленска со счетом 5:4», — рассказал тренер коломенца, заслуженный мастер спорта Ашот Карагян.

Уже через месяц, с 1 по 7 апреля, Игорь примет участие в чемпионате России по фехтованию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который также пройдет в Уфе.

Тренеры, коллеги и руководство Коломенского кремля поддерживают спортсмена и желают ему успехов на будущих стартах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.