Учащиеся реутовской школы № 7 провели футбольную тренировку на обновленном стадионе

В ходе работ, которые заняли около двух месяцев, было полностью заменено покрытие искусственной травы на поле. Кроме того, установлены новые оградительные сетки, а также футбольные ворота.

Сами юные спортсмены во время тренировки отметили удобство обновленного поля. «Новый школьный стадион уже активно используется на уроках физической культуры и на внеурочных занятиях. Жители микрорайона во второй половине дня тоже могут здесь заниматься спортом в осенний, весенний и летний период», — прокомментировала директор школы Дарья Дубовицкая.

Реконструкция прошла по инициативе родителей школьников. Для обновления футбольного поля и уличного инвентаря были выделены денежные средства из регионального и муниципального бюджета.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.