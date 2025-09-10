Творческие мастер-классы и спортивные мероприятия проведут в Солнечногорске

Для жителей и гостей Солнечногорска подготовили бесплатные мероприятия в городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел». С 10 по 14 сентября гостей ждут творческие мастер-классы, спортивные активности, игры и традиционный забег, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Любители творчества смогут принять участие в мастер-классах, где научатся создавать осенние букеты, изготавливать поделки и расписывать предметы. Для самых маленьких подготовлены игровые программы и увлекательные настольные игры. Кроме того, посетителям будут доступны различные активности, способствующие укреплению здоровья, такие как утренняя зарядка, спортивные тренировки, зумба и еженедельный забег «5 верст».

«Отдых на свежем воздухе, возможность раскрыть свой творческий потенциал, заняться спортом и просто провести время в кругу семьи и друзей — все это мы стремимся сделать максимально доступным для каждого. Надеемся, что наши осенние активности подарят всем заряд позитива и ярких впечатлений», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подробная информация о расписании мероприятий, новостях и обновлениях доступна на афишах парка, в официальном Telegram-канале и на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.