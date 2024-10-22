Турниром по мини-футболу среди пап, отметил День отца в Дзержинском

20 октября в Дзержинском прошел турнир по мини-футболу среди отцов воспитанников младшего возраста отделения футбола спортивной школы «Орбита». Соревнования были организованы в честь Дня отца, который отмечается в нашей стране каждое третье воскресенье октября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников праздника, суть которого показать важнейшую роль отца для традиционной российской семьи, поздравил директор спортшколы «Орбита» Иван Сирош.

«Вас так сложно описать: вы сильные и смелые, умные и преданные, друзья и защитники, наставники и учителя, добрые и строгие. Но одно известно точно — вы самые лучшие! И как человек, связанный со спортом, хочу выразить благодарность вам, дорогие отцы, за вашу помощь и поддержку подрастающему поколению, за заботу о будущих чемпионах», — сказал он.

Этот необычный футбольный матч отличал накал эмоций и нешуточная борьба. За своих пап пришли болеть целыми семьями: с плакатами, дудками и трещотками болельщика. Товарищеская встреча подарила всем участникам заряд отличного настроения и бодрости.

«Очень приятно было наблюдать за счастливыми и дружными семьями. Так же хочу поблагодарить тренеров отделения футбола Сагина В.А. и Сергеева А.В. за проведение турнира», — отметил Иван Сирош.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.