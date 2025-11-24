Турнир «Шашечная феерия» определил сильнейших игроков в Истре

20 ноября 2025 года в стенах спортивного комплекса «Ермолинский» МУС СК «Арена-Истра» состоялся яркий турнир по шашкам «Шашечная феерия». Соревнования собрали юных спортсменов, которые боролись за звание лучших в интеллектуальной игре, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сражения за доской проходили по круговой системе, что позволило каждому участнику продемонстрировать свои навыки в полной мере. Ребята были разделены на возрастные категории: до 8 лет и старше 8 лет, что обеспечило равные условия и честную борьбу.

По итогам турнира были определены победители и призеры. В старшей группе среди мальчиков тройку лидеров составили Азаренков Олег — 1 место, Овакимян Атом — 2 место и Овакимян Оганнес — 3 место. Среди младших мальчиков победу одержал Белогуров Максим, а следом за ним Веселов Михаил, Кухта Михаил и Алтухов Леонид.

У девочек бесспорным лидером стала Овакимян Норе, завоевавшая первое место. Вторую ступень пьедестала заняла Овакимян Мане, а третье место разделили Коротнева Юлиана и Шуватова Полина.

Организаторы и участники турнира выражают огромную благодарность инструктору по спорту СК «Ермолинский» Лисиной Ирине Александровне за профессионализм и большой вклад в подготовку и проведение соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.