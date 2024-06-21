Турнир для юных волейболистов прошел в Дубне

19 июня в спортивной школе «Дубна» прошел турнир по волейболу, посвященный Дню России, среди девочек и мальчиков 2013–2014 гг. р., передает пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования проходили на пляжных площадках Менделеевской набережной. Поскольку дети младшего возраста еще не играют в пляжный волейбол, правила были упрощены - в командах было по 3-4 человека. Это был не классический волейбол, но и не совсем пляжный, зато на свежем воздухе, на песке, а после игр ребят ждали водные процедуры.

Победителями турнира стала команда «А-4» в составе Карюхиной Полины, Шульги Ольги, Поповой Екатерины и Алихановой Элины (тренер-преподаватель Светлана Суворова). Второе место заняла команда «Скупидоны»: Дмитрий Рубинский, Артем Шамшин, Василий Макаров. Третье место - у команды «Дубна»: Арсений Поляков, Тимофей Березин, Павел Ланенкин (тренер-преподаватель Валерий Комаров).

Все участники были награждены медалями и сладкими призами - мороженым. Праздничный турнир на песке подарил юным спортсменам из Дубны заряд энергии, позитивные эмоции и хорошее настроение.

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