Турнир по спортивной борьбе и борьбе на поясах пройдет в Раменском 24–25 октября

Традиционный турнир по спортивной борьбе и борьбе на поясах, посвященный памяти майора ФСБ ЦСН «Вымпел» Михаила Кузнецова и офицеров спецподразделений России, погибших при исполнении служебных обязанностей, пройдет в СК «Борисоглебский» Раменского округа 24 и 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Кузнецов родом из деревни Юрово. Он погиб во время исполнения национального долга в городе Беслан в 2004 году. Благодаря Михаилу удалось эвакуировать больше 20 человек из огня. В скором времени, находясь в составе штурмовой группы, он получил смертельное ранение.

Его имя носят уже 13 лет соревнования по спортивной борьбе. Из всех видов спорта, единоборства наиболее популярны среди сотрудников спецназа. Они помогают им развивать смелость, силу воли и патриотизм. А также зачастую единоборства применяются на практике в повседневной службе.

Традиционный турнир по спортивной борьбе и борьбе на поясах проводится с целью военно-патриотического воспитания будущих защитников Отечества, пропаганды здорового образа жизни, а также популяризации этого вида спорта. К участию в соревнованиях приглашаются юноши, допущенные врачом, имеющие при себе полис и паспорт, либо свидетельство о рождении. Первые три места будут награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами.

Торжественное открытие состоится 24 октября в 15:00. Вход для зрителей свободный.

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