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Турнир по плаванию среди ветеранов СВО стал событием месяца в Подмосковье

​Уникальный турнир по плаванию в городском округе Истра среди ветеранов и участников боевых действий специальной военной операции — «Кубок СВОих» — был признан главным спортивным событием ноября по версии подписчиков официального телеграм-канала министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Голосование проходило с 4 по 9 декабря. Подавляющее большинство участников отдали свой голос за «Кубок СВОих» — 45%.

​Вторым по популярности вариантом ответа стал — «мастер-классы от амбассадоров Школьной лиги в Истре и Одинцове». За данное событие проголосовали 25% респондентов.

​Третьим в голосовании стал матч звёзд футбола с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в Балашихе. За него свой голос отдали 9% участников опроса.

В «Кубке СВОих» в городском округе Истра приняли участие более 60 ветеранов и участников специальной военной операции из ДНР, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии, Москвы, Московской, Тверской, Липецкой, Белгородской и Свердловской областей. Турнир проводился 21 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.