Турнир по плаванию среди ветеранов СВО стал событием месяца в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Уникальный турнир по плаванию в городском округе Истра среди ветеранов и участников боевых действий специальной военной операции — «Кубок СВОих» — был признан главным спортивным событием ноября по версии подписчиков официального телеграм-канала министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Голосование проходило с 4 по 9 декабря. Подавляющее большинство участников отдали свой голос за «Кубок СВОих» — 45%.
Вторым по популярности вариантом ответа стал — «мастер-классы от амбассадоров Школьной лиги в Истре и Одинцове». За данное событие проголосовали 25% респондентов.
Третьим в голосовании стал матч звёзд футбола с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в Балашихе. За него свой голос отдали 9% участников опроса.
В «Кубке СВОих» в городском округе Истра приняли участие более 60 ветеранов и участников специальной военной операции из ДНР, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии, Москвы, Московской, Тверской, Липецкой, Белгородской и Свердловской областей. Турнир проводился 21 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.