Турнир по хоккею в валенках состоялся в Солнечногорске

Уникальное спортивное состязание на Кубок главы городского округа Солнечногорск провели в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На льду центрального катка вблизи живописного озера Сенеж встретились восемь команд разных возрастных категорий, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Вооружившись клюшками и надев нетипичную для хоккея обувь спортсмены сразились на льду за звание лучших. Перед началом соревнований участников поприветствовал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

— Это первый наш подобный турнир, но уверен, что он запомнится жителям и станет отправной точкой для регулярных соревнований. Принять участие в таких играх может абсолютно каждый, и это делает их поистине народными, — отметил Кирилл Типографщик.

Для победителей и участников организаторы подготовили кубки, медали и почетные грамоты. По итогам состязаний в старшей возрастной категории победителем стала команда «Метеор», а в младшей возрастной категории лучшими стали ребята из команды «Красные».

Напомним, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на протяжении всех новогодних праздников в Солнечногорске каждый день проходят уникальные развлекательные и спортивные мероприятия. Жители и гости города могут принять участие в веселых эстафетах и конкурсах, покататься на упряжках с оленями и хаски, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также сделать памятные фотографии на уникальных праздничных локациях в рамках проекта «12 дней сенежности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.