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Турнир по футболу для детских и женских команд состоялся в Раменском округе

Турнир по футболу для детских и женских команд состоялся в Раменском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в манеже Ильинской школы «Авангард» 10 декабря.

На двух половинах поля развернулись футбольные баталии в двух категориях: среди юношеских команд 2016 года рождения и женских команд без возрастных ограничений. Таким образом, принять участие смогли как совсем юные футболисты, так и взрослые любительницы игры.

Помимо самих матчей, провели праздничную программу с новогодними конкурсами и развлечениями для участников и болельщиков. Турнир стал ярким спортивным событием в преддверии зимних каникул.

По результатам игр среди юношей 2016 года рождения победителем стала команда «Сатурн», второе место заняли ребята из команды «Прогресс», на третьем месте оказались спортсмены из «Авангарда».

Среди женских команд победу одержали девушки из команды «Авангард», второй стала женская футбольная команда «Сатурн», третье место взяли футболистки из команды «Жуки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.