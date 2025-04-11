Турнир по фехтованию пройдет в Химках

В Химках проведут турнир по фехтованию на шпагах среди юниоров. Соревнования приурочены ко дню рождения Льва Васильевича Сайчука — выдающегося спортсмена, ветерана Великой Отечественной войны, многократного призера и победителя чемпионатов СССР, а также главного тренера сборной СССР по фехтованию в период с 1957 по 1977 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Участники узнают о его героическом боевом пути, о вкладе в развитие отечественного спорта, о том, как он воспитывал целые поколения чемпионов, формируя у них не только мастерство, но и сильный характер», — рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Депутат добавила, что Лев Васильевич в годы Великой Отечественной войны сражался на передовой, проявляя мужество и самоотверженность. За боевые заслуги он был награжден орденами и медалями, стал примером настоящего патриота, для которого защита Родины была священным долгом.

Соревнования в школе № 29 пройдут 12 апреля в 11:00 по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение № 5.

«Сегодня, когда страна вновь сталкивается с вызовами, особенно важно помнить свою историю, чтить подвиги защитников Отечества и передавать эту память детям», — сказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Турнир по фехтованию станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.