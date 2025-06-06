Турнир по дзюдо в память о героях органов внутренних дел прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на базе дворца спорта «Видное» состоялся десятый юбилейный турнир по дзюдо, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти соревнования прошли в память о сотрудниках органов внутренних дел, героически погибших при исполнении служебного долга: подполковнике милиции Фарвата Якупова, майоре милиции Николая Поручикова и прапорщике милиции Эдуарда Кадырова, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Эти соревнования по дзюдо — не просто спортивное мероприятие, но и важный вклад в воспитание патриотизма у молодежи, напоминание о героизме и преданности долгу тех, кто защищает общественный порядок и безопасность. Мероприятие стало способом почтить память погибших сотрудников и популяризировать дзюдо среди подрастающего поколения. Герои, отдавшие жизнь за нашу безопасность, достойны вечной памяти и уважения», — приводятся в сообщении слова председателя федерации дзюдо и самбо Ленинского городского округа Гаджимурада Гаджимурадова.

В командном зачете победу одержала команда из Ленинского городского округа. В первенстве приняли участие 180 юных дзюдоистов в разных возрастных категориях, представлявших 14 команд из Москвы и Московской области. Перед началом соревнований сотрудники специального подразделения Росгвардии Московской области продемонстрировали свои навыки ведения боя. Лучшие спортсмены были награждены медалями и дипломами.

Сообщается, что на турнире присутствовали почетные гости: представители администрации муниципалитета, сотрудники правоохранительных органов, духовенство, депутаты, а также представители кино. Заместитель начальника полиции Тимур Саракаев был отмечен благодарственным письмом и памятным знаком от Совета депутатов Ленинского округа за вклад в организацию турнира.

Организаторами мероприятия выступили федерация дзюдо Ленинского городского округа, Управление Внутренних дел по Ленинскому городскому округу и областное отделение «Динамо».

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