Турнир дзюдоистов памяти Альберта Умбетьярова состоялся в Раменском

В минувшее воскресенье, 25 мая, в спорткомплексе «Борисоглебский» города Раменское состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти Альберта Умбетьярова, трагически погибшего в 2023 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало около 200 юных спортсменов из 15 городов Подмосковья и соседних регионов.

Турнир памяти Альберта Умбетьярова проводится ежегодно и уже стал доброй традицией. В этом году в нем приняли участие юные дзюдоисты из Москвы, Раменского, Ногинска, Электростали, Павловского Посада, Дмитрова, Балашихи, Серпухова, Пущино, Люберец, Жуковского, Видного, Солнечногорска, Рязани и Обнинска.

На торжественном открытии присутствовали главный эксперт Комитета по физической культуре и спорту Московской области Виктория Скороходова и мама Альберта — Кристина Умбетьярова. Она подчеркнула важность сохранения традиций спортивного братства и преданности дзюдо.

По словам тренеров, Альберт был перспективным юным спортсменом, показывал хорошие результаты и мечтал попасть в сборную России по дзюдо. Участниками турнира стали его друзья и бывшие соперники по татами. Лучшие дзюдоисты были награждены дипломами и памятными медалями.

Организаторы отметили, что турнир памяти Альберта Умбетьярова имеет большое значение для популяризации дзюдо среди молодежи и воспитания таких качеств, как стойкость, храбрость и доброта, которыми обладал Альберт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.