Туристическое мероприятие «БОКСЗАБЕГ» состоится в Подмосковье 21 сентября

Туристическое событие «БОКСЗАБЕГ» под слоганом «Беги вдоль Оки» пройдет 21 сентября в городском округе Серпухов. Старт забега в 11:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторами мероприятия выступают Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке регионального Минкульта и Федерации бокса России.

Событие направлено на популяризацию здорового образа жизни, создание позитивного имиджа муниципалитета, а также увеличение туристического потока в Серпухове в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Официальное открытие в 10:00, старт забега в 11:00. Всего планируется 2 забега на 4 и 9 км по двум маршрутам, которые охватывают живописные улицы городского округа — от парка Олега Степанова до пляжа на реке Ока. Также в рамках Года семьи состоится забег для семейных команд и забег для детей.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте бегивдольоки.рф.

Для участников и гостей мероприятия подготовили насыщенную спортивно-развлекательную программу. Так, все желающие смогут посетить показательные бои спортсменов и принять участие в спортивных играх и других активностях.

Кроме того, подготовлена развлекательная программа и для самых юных гостей туристического забега. Ребят ждет зона для игр в лазертаг, площадка для сдачи нормативов ГТО, скалодром и столы для настольного тенниса. Еще на фестивале запланированы интеллектуальные развлечения, запланированы мастер-классы, квиз-игры, квесты и интерактивные спектакли.

В завершение события для гостей подготовили праздничный концерт с участием популярных отечественных исполнителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что развитию туристического бизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в Подмосковье действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.