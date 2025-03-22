ЦСКА обыграл сербский «Партизан» в товарищеском матче

Российские и сербские болельщики устроили шоу на матче ЦСКА и «Партизана»
Спорт

Фото - © ТАСС

Российские и сербские болельщики устроили шоу на матче ЦСКА и «Партизана» в Белграде, сообщает ТАСС.

На стадионе болельщики скандировали «Русские и сербы — братья навек».

Митч пришлось дважды останавливать из-за запуска салютов и петард.

Игра закончилась в пользу российской команды — 2:1. Голы забили Алеррандро и Рифат Жемалетдинов.

ЦСКА тренирует сербский специалист Марко Николич, которому вручили именную эмблему и форму ФК «Партизан».