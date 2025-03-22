ЦСКА обыграл сербский «Партизан» в товарищеском матче
Российские и сербские болельщики устроили шоу на матче ЦСКА и «Партизана»
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Российские и сербские болельщики устроили шоу на матче ЦСКА и «Партизана» в Белграде, сообщает ТАСС.
На стадионе болельщики скандировали «Русские и сербы — братья навек».
Митч пришлось дважды останавливать из-за запуска салютов и петард.
Игра закончилась в пользу российской команды — 2:1. Голы забили Алеррандро и Рифат Жемалетдинов.
ЦСКА тренирует сербский специалист Марко Николич, которому вручили именную эмблему и форму ФК «Партизан».