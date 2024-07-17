Центр уличного баскетбола построят в Омске к осени

В Омске центр уличного баскетбола хотят достроить к осени 2024 г

Возведение нового центра уличного баскетбола началось в Омске. Работы ведутся на набережной Тухачевского рядом с метромостом, сообщает АБН24 .

Сейчас специалисты ведут подготовительные работы: устанавливают баскетбольные стойки для щитов и готовят специализированное покрытие для игровой площадки.

Строительство центра баскетбола планируют завершить к концу сентября 2024 года. Новый объект даст возможность жителям научиться уличному баскетболу и регулярно заниматься спортом.

В Подмосковье в 2024 году проведут капитальный ремонт 17 спортивных объектов. Всего в регионе расположено 13,5 тыс. таких сооружений. Власти уже открыли новый физкультурно-оздоровительный центр в Можайске и до конца года планируют построить еще три в Бронницах и Раменском.