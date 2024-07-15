В Подмосковье проведут капремонт 17 спортобъектов за 2024 год

В Московской области расположены свыше 13,5 тыс. спортивных сооружений. Ежегодно перечень существующих пополняется новыми объектами, те, что устарели — обновляются. О том, какие в Подмосковье планы по строительству и реконструкции спортивных объектов в 2024 году, рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова , сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этом году мы уже открыли новый ФОК в Можайске, до конца года построим еще три: ФОК в Бронницах и Раменском, стадион для игры в регби в городском округе Щелково, также отреставрируем стадион в Люберцах. Еще 17 объектов физической культуры и спорта вошли в программу капитального ремонта, на что предусмотрены средства — свыше 3,8 млрд рублей», — подчеркнула депутат.

Линара Самединова добавила, что ознакомиться с деятельностью спортивных объектов области можно с помощью онлайн-платформы «Спорт Подмосковья». По ее словам, платформа создана для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций и организаций, а также органов власти.

Платформа предоставляет собой бесплатный доступ ко всей необходимой информации: о спортивных объектах; о спортивных секциях и тренировках; о предстоящих спортивных событиях; о спортивных маршрутах; о тренерах.

«На портале на сегодняшний день представлена информация о 458 региональных и муниципальных объектах спорта и 4 тысячах тренерах. Сервисом пользуются порядка 200 тысяч жителей региона», — отметила Самединова.

В 2024 г. проведут капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта: МБУ ДО КСШОР «Электросталь»; здание спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК»; спортивный комплекс «Мещера», г. Егорьевск; стадион «Металлург», г. Ступино; стадион «Строитель», г. Клин; здание нежилого назначения «Спортивная школа олимпийского резерва», г. Люберцы; стадион «Полет», г. Лыткарино; стадион «Торпедо», г. Орехово-Зуево и др.

Также в текущем году запланирована реконструкция стадиона «Торпедо» в г. о. Люберцы. Срок ввода — 13 декабря.

В этом году построят: ФОК с универсальным спортивным залом, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 44; ФОК с залом для бадминтона и бассейном, Раменский г. о., ул. Махова; стадион для игры в регби, г. о. Щелково, пос. Монино.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.