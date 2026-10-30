Трусова объяснила, почему не общается с отцом и не хочет мириться

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о разрыве отношений с отцом. По словам фигуристки, его действия навредили ее карьере и уверенности в себе, сообщает RT .

Трусова поблагодарила обоих родителей за карьеру и возможности, которые у нее есть. При этом главную роль в своем становлении как профессиональной спортсменки она отвела матери. Отец, по ее словам, обеспечил финансовую возможность переезда из Рязани в Москву.

«Что касается отца, я с ним не общаюсь уже два года. Считаю, что очень многое из того, что он потом начал делать, повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он, наоборот, подбил мою уверенность в себе. Что дальше делал и с моими братьями. По прошествии времени я понимаю, что все это не так и я прекрасно живу, но с ним я больше не общаюсь и не хочу общаться — и никогда не буду. У меня есть мама, братья, бабушки, дедушки, муж, сын», — сказала Трусова в проекте «Метод Тутберидзе».

В этом сезоне фигуристка выступает после рождения сына и тренируется в штабе Этери Тутберидзе. Она уже восстановила часть четверных прыжков и получила приглашение на этапы Гран-при в Китае и США.

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