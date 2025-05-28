Тридцать знаков отличия ГТО вручили учащимся в Люберцах



«В рамках празднования 110-летнего юбилея школы вручил тридцати учащимся серебряные и золотые знаки отличия ВФСК ГТО. Также золотым знаком была отмечена учитель физической культуры СОШ № 53 Марина Петрова. Благодарю педагогов за отличную подготовку обучающихся! Уверен, комплекс ГТО с каждым годом будет привлекать всё большее количество люберчан», — отметил Евгений Петров.



Напомним, в городском округе Люберцы завершился проек т «В школу с ГТО», который стартовал в прошлом году. В нём приняли участие 1100 ребят из 38 дошкольных отделений общеобразовательных учреждений Люберец.



Также в муниципалитете реализуются проекты «В вуз с ГТО» и Корпоративная лига ГТО для работников предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.