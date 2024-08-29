Три спортсмена представляют Подмосковье на Паралимпийских играх в Париже

Московскую область на Летних Паралимпийских играх-2024 в Париже представляют три спортсмена. Они будут бороться за медали в легкой атлетике (спорт лиц с ПОДА) и плавании (спорт лиц с ПОДА и спорт слепых), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Параспортсмен Денис Гнездилов выступит в соревнованиях среди легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «толкание ядра», пловец Артем Исаев примет участие в заплывах спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Дмитрий Боронин в состязаниях слабовидящих пловцов.

Отметим, что подмосковный спортсмен Денис Гнездилов является чемпионом Паралимпийских игр 2021 года, а также обладателем мирового рекорда в толкании ядра. Артем Исаев — серебряный призер Паралимпиады в том же году. Пловец Дмитрий Боронин является чемпионом России, для него это будет первая Паралимпиада.

В рамках Игр в Париже состоятся соревнования спортсменов в дисциплинах: академическая гребля, бадминтон, баскетбол на колясках, бочча, велоспорт (шоссе, трек), волейбол сидя, голбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, регби на колясках, стрельба из лука, теннис на колясках, триатлон, тхэквондо, фехтование на колясках, футбол 5×5 класс В1.

Всего на Паралимпиаде выступят 90 атлетов (в том числе два спортсмена-ведущих) из 38 регионов России. Паралимпийские игры проходят в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Среди 4 400 параатлетов разыгрываются 549 комплектов наград.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.