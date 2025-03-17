Три медали завоевали подмосковные сноубордисты на чемпионате России

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по сноуборду. В копилке представителей региона «золото», «серебро» и «бронза», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем соревнований в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» стал подмосковный спортсмен Арсений Томин в тандеме со сноубордисткой Александрой Паршиной из Магаданской области. Второе и третье места заняли дуэт из Красноярского края и Кемеровской области и пара из Санкт-Петербурга.

В мужских стартах в дисциплине «сноуборд-кросс» представители Московской области Евгений Генин и Данила Баранов завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно. Первое место занял спортсмен из Новосибирской области.

Чемпионат России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходит с 10 по 14 марта 2025 года на МСК «Сопка» в Красноярске.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.