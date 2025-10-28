Три медали завоевали подмосковные фигуристы на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные фигуристы завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях «Звезды Магнитки». В активе представителей региона золото и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях танцевальных пар на пьедестал почета поднялись два подмосковных дуэта, представляющие Училище олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск). Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золотые медали, а Полина Тихонова и Матвей Лысов стали бронзовыми призерами. На втором месте расположилась пара спортсменов из Москвы.

«У нас уже план работы выработался, мы уже знаем, где, что надо делать. Мы чувствуем друг друга и это очень помогает в работе. Нам сейчас гораздо легче работать. Мы на тренировках стараемся накатывать форму. Очень большие объемы делаем, поэтому нам это очень сильно помогает. И все равно хочется еще конец ярче, эмоциональнее делать», — сказал после выступления Артем Валов.

В одиночном катании среди юниоров бронзовым призером стал подмосковный фигурист, воспитанник Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Михаил Алексахин. Первое и второе места заняли спортсмены из Москвы.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках среди юниоров «Звезды Магнитки» являются отборочным этапом к первенству России. Турнир проходил с 22 по 24 октября в Магнитогорске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.