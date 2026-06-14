Скандальный блогер Синяк, сбежавший во Францию, продолжает содержать родителей в России

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30-летний скандальный блогер Игорь Синяк, который сбежал во Францию после начала спецоперации, продолжает содержать родителей в России и оплачивает апартаменты в Москве, сообщает SHOT .

Несколько лет назад он снял родителям апартаменты в Бауманском районе столицы, куда семья переехала из Воркуты. Каждый месяц он платит за них 200 тыс. рублей.

Также родители блогера ездят на Toyota RAV 4 и минивэне Hyundai, общая стоимость данных иномарок — около 12 млн рублей. При этом его отец часто превышает скорость на дороге и любит водить без ремня безопасности.

По словам родителей, во внешнем виде сына их все устраивает. Возможно, и потому, что даже после переезда в Париж Синяк дарит маме брендовые сумки от Gucci и Chanel, а также вывозит родителей за границу.

На блогера зарегистрирован ИП, он получает основной доход — с рекламы в соцсетях.

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