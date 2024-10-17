Три медали взяли спортсменки Подмосковья на соревнованиях по фехтованию

Представительницы Московской области завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. В активе подмосковных спортсменок золото и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Триумфатором турнира в личном первенстве в дисциплине «рапира» стала Айла Мамедова. В решающем поединке она одержала победу над представительницей Курской области. Еще две подмосковные спортсменки, Стефания Часовникова и Ирина Зорина, завоевали в этой же категории бронзовые медали.

Финальный поединок за золотую медаль в этом сезоне был сложным. Спортсменки перехватывали инициативу на протяжении всей встречи. Однако представительница Московской области сумела нанести сопернице шесть уколов подряд и, победив со счетом 15:10, второй год подряд заняла высшую ступень пьедестала почета.

Всероссийские соревнования прошли в химкинском центре фехтования Ильгара Мамедова 15 октября. Участницами стали 97 спортсменок из разных регионов России.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.